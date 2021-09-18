وكالة: وثيقة منسوبة لجبهة تحرير تيغراي تكشف عن خطة لتدمير إثيوبيا

أفادت وسائل إعلام إثيوبية رسمية، اليوم السبت، بأنه تم تسريب وثيقة سرية منسوبة إلى جبهة تحرير تيغراي كشفت عن خطة لتدمير إثيوبيا.

ووفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية، فإن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تخطط لشن هجمات على قوات الأمن، ونشر الفوضى والاضطرابات والتمردات وغيرها من أساليب زعزعة الاستقرار.

وأضافت الوكالة أن الوثيقة التي تم تسريبها جاءت بعنوان "تطور مراحل فريدة من النضال واستراتيجيات وتكتيكات واتجاهات مقاومتنا القادمة".

وقالت الوكالة إن الوثيقة أشارت إلىى الهجوم على الأفراد المسلحين للقيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية حيث كان مخططا له مسبقا، حسب تعبيرها.

وأضافت الوكالة أن الوثيقة السرية كشفت نوايا الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والتي تصنفها إثيوبيا منظمة إرهابية، للإطاحة بالحكومة الحالية التي أطلقوا عليها اسم "العدو".

وأوضحت الوكالة أن الخطة تهدف إلى تعطيل وتدمير القدرة العسكرية لقوات الدفاع في البلاد، وتصعيد التوترات والهجمات السياسية، والتحريض على التمرد الشعبي المسلح، واستخدام المفاوضات كاستراتيجية لخلق اختلال التوازن العسكري وتدميره.

يذكر أن إثيوبيا قد بدأت حربا في إقليم تيغراي، في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، وأكدت وقتها أنها ترد على هجمات قامت بها جبهة تحرير شعب تيغراي ضد الجيش الإثيوبي، متعهدة بأنها لن تأخذ وقتا كبيرا، إلا أن تبعات هذه الحرب ما زالت ممتدة.

وقُتل الآلاف وأُجبر نحو مليوني شخص على ترك ديارهم في تيغراي بعد اندلاع الصراع بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والجيش الإثيوبي، ودخلت قوات من إقليم أمهرة المجاور وإريتريا الحرب لدعم الحكومة.

ودعت الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء الماضي، جميع المواطنين للانضمام إلى قوات الجيش لمواجهة، جبهة تحرير تيغراي، التي تتهمها الحكومة بالخيانة والتآمر على الدولة.

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