إيلون ماسك يضيف البيتزا والمعكرونة إلى أطعمة المركبات الفضائية

يعتزم رجل الأعمال الأمريكي مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك تزويد المركبات الفضائية بجهاز تسخين الطعام وخدمة الواي فاي، بالإضافة إلى تنويع قائمة الأطعمة.

ووفقا لتقرير نشره موقع "ريبابليك وورلد" الإخباري، أثنى ماسك على أداء طاقم سفينة الفضاء "إنسبيريشن 4" ووعدهم بتزويد المركبات الفضائية بجهاز تسخين الطعام وخدمة الواي فاي.

من جانبهم شارك أعضاء الطاقم في تغريدة على تويتر قائمة بالطعام والشراب المتاح لهم والتي تشمل البيتزا ومعكرونة بولونيز ورقائق اللحم، ولحم الخنزير المقدد والشوكولاتة بالنعناع ومقرمشات الأرز والخضروات الطازجة والشاي والقهوة.

وجداء في التغريدة: "لا أصدق أننا نأكل بيتزا باردة في الفضاء. إنه أمر لا يصدق!".

و"إنسبيرايشن 4" هي أول مهمة فضائية ركابها مواطنون عاديون وليسوا رواد فضاء متمرسين. تهدف البعثة لجمع 200 مليون دولار لمستشفى سانت جود لأبحاث طب الأطفال.

وتهدف الرحلة إلى إثبات أن الرحلات إلى الفضاء باتت ممكنة لعدد كبير من الناس حتى لو أنها تبقى حكرا على أغنى الأغنياء فيما تراهن الولايات المتحدة وشركات خاصة مثل "سبايس اكس" على سياحة الفضاء.