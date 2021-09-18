تركيا تهاجم بيان قمة جنوب أوروبا: منحاز وبلا رؤية وبعيد عن الواقع

هاجمت تركيا، اليوم السبت، بيان قمة جنوب أوروبا حول منطقة شرق المتوسط ووصفته بأنه منحاز وبلا رؤية وبعيد عن الواقع.

وحسب وكالة "الأناضول"، انتقد المتحدث باسم الخارجية التركية تانجو بيلغيتش البيان المشترك لدول جنوب أوروبا الذي صدر بنهاية القمة التي انعقدت في أثينا أمس الجمعة.

وقال بيلغيتش إن "الأجزاء المتعلقة بملفات شرق المتوسط، وقبرص، والهجرة غير القانونية في البيان المشترك منحازة، وبلا رؤية، وبعيدة عن الواقع".

ودعا بيلغيتش دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على البيان إلى "التخلي عن موقفها أحادي الجانب، والذي تتبع من خلاله اليونان وقبرص بشكل أعمى تحت غطاء التضامن معهما"، حسب تعبيره.

وكانت قمة دول جنوب أوروبا قد انعقدت أمس في العاصمة اليونانية أثينا بمشاركة فرنسا وقبرص وكرواتيا وإسبانيا وإيطاليا ومالطا والبرتغال وسلوفينيا واليونان لبحث عدد من الملفات من بينها التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وكانت فرنسا قد قالت في وقت سابق إن أحد أهداف القمة هو "التقدم على طريق التوافق حول علاقة الاتحاد الأوروبي بتركيا، تحضيرا للقمة الأوروبية في 24 و25 سبتمبر/ أيلول في بروكسل.

وتدعو باريس إلى "توضيح" في العلاقات مع تركيا في ظل استمرار أنقرة في انتهاك سيادة قبرص واليونان في البحر المتوسط، حيث أبدت فرنسا دعمها لليونان في هذه المواجهة.

وتشهد منطقة شرقي المتوسط توترا على خلفية تنفيذ تركيا عمليات تنقيب عن موارد الطاقة، في مياه تعتبرها قبرص واليونان تابعة لهما، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي مرارا عن دعمه لموقفهما، منتقدا الإجراءات التركية "غير القانونية"، ومهددا أنقرة بفرض عقوبات.

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