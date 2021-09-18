متظاهرون مناهضون للإغلاق يهاجمون ضباط الشرطة في أستراليا... فيديو

حطمت حشود من المحتجبن في مدينة ملبورن الأسترالية خط الشرطة واعتدت على عناصر الأمن خلال احتجاجات "تجمع الحرية" المناهضة للإغلاق الجديد بسبب الجائحة.

وأصيب عشرة ضباط ونقل ستة إلى المستشفى وتم اعتقال 235 متظاهرا بعد أن اجتاحت حشود صفوف الشرطة بالقرب من منطقة ريتشموند، بحسب ما ذكرت صحيفة "independent" البريطانية.

واصطف العشرات من المحتجين وبدؤوا بدفع الشرطة، وأسقطوهم أرضا وبدؤوا يدوسون عليهم كما توضح لقطات الفيديو.

ونثر الضباط رذاذ الفلفل على الحشود في محاولة لدرئهم، وفي اللحظات التي سبقت المهاجمة، ناشد دعاة السلام الحشد وطالبوه بالهدوء.