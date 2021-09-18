خامنئي: لا يمكن للرياضي الحر الاعتراف بإسرائيل من أجل الحصول على ميدالية

أكد المرشد الأعلى في إيران، آيه الله علي خامنئي، اليوم السبت، على أهمية عدم الاعتراف بإسرائيل في الساحات الرياضية، مشددا على ضرورة دعم الحكومة لحقوق الرياضيين الإيرانيين.

وقال خامنئي، لدى استقباله أبطال المنتخبات الإيرانية في أولمبياد وبارالمبياد طوكيو 2020، إنه "لا يمكن للرياضي الحر الاعتراف بالنظام الصهيوني من أجل الحصول على ميدالية"، مشيرا إلى أن هناك أجهزة كثيرة تعمل على إبعاد الشباب الإيراني عن التحلي بالأمل والنشاط والحيوية، وجره لليأس والكآبة، وذلك حسب " وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا ".

واعتبر "قضية عدم الاعتراف بإسرائيل في الساحات الرياضية قضية بالغة الأهمية"، قائلا: إن "الكيان الصهيوني السفاح والقاتل واللاشرعي يسعى من خلال حضوره في الساحات الرياضية الدولية للحصول على الشرعية ويقوم المستكبرون في العالم بتقديم الدعم له إلا أن على المسؤولين الرياضيين والرياضيين في البلاد ألا ينفعلوا في هذا المجال"

ودعا وزارتي الرياضة والخارجية والأجهزة القانونية لمتابعة، الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل لحرمان الرياضيين الذين يمتنعون عن خوض المنافسات مع ممثليهم، عن طريق السبل القانونية وتقديم الدعم لرياضيي البلاد وحتى للرياضيين المسلمين من الدول الأخرى كالجزائري الذي فرضت عليه العقوبة أخيرا.

وأشاد خامنئي، بما وصفه "السلوك الأخلاقي وروح الشهامة والشجاعة التي تحلى بها اللاعبون في ظل الروح والمعنوية العالية"، كما أشاد بتسمية البعثة الرياضية بأسماء الشهداء وخاصة قائد فلق القدس الراحل قاسم سليماني.

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