جريمة تهز نيوزيلندا.. 3 بنات ضحية والدتهم

أفادت مصادر قضائية في نيوزيلندا، عن تجديد احتجاز امرأة متهمة بقتل بناتها الثلاث بعد أسابيع فقط من وصولها إلى البلاد قادمة من جنوب إفريقيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدث باسم المحكمة قوله: "إن لورين آن ديكاسون البالغة من العمر 40 عاماً، مثلت أمام المحكمة في مدينة تيمارو الساحلية في الصباح وإن القاضي جدد احتجازها في المستشفى لتقييم حالتها العقلية".

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، فإن ديكاسون متهمة بقتل طفلتيها التوأمين اللتين تبلغان من العمر عامين وشقيقتهما البالغة من العمر ست سنوات، وعثر على جثثهم يوم الخميس في منزل كانت الأسرة تقيم به.

وذكر البيان، أنه: "في ساعة متأخرة من مساء الجمعة أن الشرطة تود أن تطمئن المجتمع أن هذا كان حادثا مأساويا فرديا ولا نبحث عن أي شخص آخر".

تجدر الإشارة إلى أن ديكاسون ستمثل أمام المحكمة مرة أخرى في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول، علماً أن ديكاسون وزوجها طبيبان.