أردوغان: صادرات تركيا تجاوزت 200 مليار دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن صادرات بلاده تجاوزت خلال الـ 12 شهرا الأخيرة 22 مليار دولار، لافتا إلى أنها تسعى إلى دخول قائمة أكبر 10 اقتصادات بالعالم.

أردوغان أدلى بهذه التصريحات، اليوم السبت، خلال مشاركته في اجتماع في الجمعية العامة الـ28 لمجلس المصدرين الأتراك، بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وقال الرئيس التركي إن صادرت بلاده وصلت إلى 1% من نسبة الصادرات العالمية، معتبرا أن تركيا سجلت خلال العام الجاري أعلى أرقام للصادرات في تاريخها على أساس شهري ونصف سنوي وسنوي.

ومضى موضحا: "تجاوزت صادراتنا على صعيد 12 شهرا حاجز 200 مليار دولار لأول مرة، وحطمت رقما قياسيا بتسجيلها 211 مليار دولار لغاية 17 سبتمبر (أيلول)".

وبحسب أردوغان، فإن تركيا تسعى من خلال "زيادة الاستثمار والإنتاج ورفع مستوى التكنولوجيا والجودة إلى دخول مصاف أكبر 10 اقتصادات بالعالم".