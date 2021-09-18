"لسنا بحاجة للسفر"... سلطات الانقلاب في غينيا ترد على عقوبات "إيكواس"

ردت سلطات الانقلاب في غينيا، اليوم السبت، على قرار حظر السفر وتجميد أموال أعضاء اللجنة الوطنية للتجمع والتنمية الممثلة للانقلاب، الذي فرضته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس".

القاهرة- سبوتنيك . وقال الناطق باسم اللجنة الوطنية للتجمع والتنمية، الممثلة لسلطات الانقلاب في غينيا، العقيد أمارا كامارا، إن أعضاء اللجنة من الجنود وليسوا بحاجة للسفر، كما لا توجد أموال في حساباتهم من أجل تجميدها، وذلك حسب موقع "غينيا 360" الإخباري.

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، الخميس الماضي، عقوبات على أفراد اللجنة الوطنية للتجمع والتنمية، بمنعهم من السفر، وتجميد حساباتهم المالية.

كما حظرت على أعضاء اللجنة الممثلة للانقلاب، من الترشح في الانتخابات الرئاسية، مع التشديد على ضرورة عقد انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مهلة 6 شهور، ودعت الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والشركات الدوليين للمساعدة في فرض هذه العقوبات على أعضاء اللجنة الممثلة للانقلاب.

يذكر أن القوات الخاصة الغينية بقيادة المقدم مامادي دومبويا، أعلنت في الخامس من سبتمبر/ أيلول الجاري، احتجاز الرئيس كوندي، وتعطيل العمل بالدستور، وإغلاق الحدود.

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