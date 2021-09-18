بعد نحو شهر من انتخابه... مصرع عمدة جوهانسبرغ في حادث سير

لقي جوليدي ماتونجو (46 عاما) عمدة مدينة جوهانسبرغ، المنتخب حديثا مصرعه في حادث سيارة اليوم السبت، بحسب وسائل إعلام رسمية بجنوب إفريقيا.

وقالت هيئة إذاعة جنوب إفريقيا، إن الحادث وقع، بعد ساعات من مشاركة ماتونجو في برنامج انتخابي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي مع رئيس البلاد سيريل رامافوزا في سويتو قبل الانتخابات البلدية هذا العام.

وتولى ماتونجو منصبه، في 10 أغسطس/آب الماضي بعد وفاة عمدة جوهانسبرغ السابق جيف ماكوبو، في يوليو/تموز الماضي متأثرا بإصابته بـ فيروس كورونا.

وواجه ماتونجو الشهر الماضي انتقادات بعد أن ذكر في خطاب قبوله أنه ابن مهاجر من زيمبابوي، بحسب موقع thesouthafrican.

وقال وقتها: "أنا جوليدي ماتونجو، نجل الراحل إدوارد ماتونجو، مهاجر من زيمبابوي، أقبل بموجب هذا الترشيح لمنصب العمدة التنفيذي لمدينتنا"

وبعد الإعلان، امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالتعليقات المعادية للأجانب الموجهة إلى العمدة الجديد، بحسب الموقع.

[JUST-IN] Newly elected @CityofJoburgZA Mayor @Jolidee_matongo is no more. Matongo was involved in a car accident after the ANC program in Soweto which was led by party President Cyril Ramaphosa. #sabcnews pic.twitter.com/X71rs1BNIu — #TheLordOfTheMedia (@samkelemaseko) September 18, 2021

هذا ولم تتضح بعد ملابسات الحادث الذي راح ضحيته ماتونجو.

إلا أن الرئيس رامافوزا قال في وقت متأخر من مساء السبت في بيان إن الحادث وقع بعد الحملة الانتخابية.

وأضاف: "من الصعب فهم هذه المأساة بالنظر إلى الحيوية والعاطفة التي تعامل بها العمدة ماتونجو معي ومع سكان سويتو قبل وفاته بوقت قصير".

وتابع: "لا شيء يمكن أن يهيئ أيا منا لهذه الخسارة المفاجئة، التي حرمت المركز الاقتصادي لأمتنا (جوهانسبرغ) من عمدة تنفيذي ثان له خلال شهرين.