الخارجية الأمريكية: الخطوط القطرية تجلي 28 أمريكيا من كابول 

أعلن السكرتير الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إجلاء 28 مواطناً أميركياً خلال رحلة الخطوط الجوية القطرية يوم الجمعة الماضي.

واشنطن – سبوتنيك. وقال برايس في بيان: "يمكننا التأكيد أن رحلة مستأجرة للخطوط القطرية انطلقت يوم الأمس من كابول على متنها 28 مواطناً أميركياً و7 أشخاص لديهم الإقامة الأميركية الشرعية. نشكر السلطات القطرية التي تواصل تنسيق هذه الرحلات معنا".

وأضاف: "المجتمع الدولي يرحب بالتعاون من طرف طالبان [المحظور في روسيا] في هذه الرحلات، وسوف نواصل التفاعل حتى يتمتع المواطنون الأميركيون والأفغان بحرية التنقل التامة".

هذا وجرت عمليات الإجلاء الجماعي للمواطنين الغربيين والمواطنين الأفغان المتعاونين معهم من هناك، وغادر العسكريون الأميركيون في 31 آب/أغسطس مطار كابول، منهيين بذلك الوجود العسكري الأميركي في هذه الدولة الذي طال على مدى أكثر من 20 عاماً.

وأعلنت حركة طالبان أنها فرضت سيطرتها عسكرياً على آخر الولايات الأفغانية وهي ولاية بنجشير بعد قتال مع المقاومة، وأعلنت أن الحرب في أفغانستان قد انتهت.

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