إعلام: قوات إسرائيلية تعتقل آخر أسيرين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع

اعتقلت القوات الإسرائيلية، ليلة السبت، آخر أسيرين من الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع في وقت سابق من هذا الشهر، وهما مناضل نفيعات وإيهام كماجي، في جنين، مما وضع حداً للمطاردة.