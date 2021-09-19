زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة

أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن زلزال بقوة 5.6 ريختر حدث في بابوا غينيا الجديدة.

موسكو – سبوتنيك. وقد رصد الزلزال في الساعة 20:47 غرينيتش (23:47 بتوقيت موسكو). ويقع مركز الزلزال على بعد 156 كيلومترا شرق بورت مورسبي، عاصمة البلاد على عمق 40 كيلومتراً.

ولم ترد أي معلومات عن الإصابات أو الخسائر المادية.

للاطلاع على المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك.