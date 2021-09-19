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    رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يتحدث خلال حفل تأبين للجنود الذين سقطوا في حرب 2014 مع غزة ، في قاعة إحياء ذكرى المقبرة العسكرية في جبل هرتسل في القدس ، 20 يونيو 2021

    رئيس الوزراء الإسرائيلي: ما تعطل بسبب عملية الفرار يمكن إصلاحه

    © REUTERS / POOL
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    هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، صباح اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية على إلقاء القبض على باقي الأسرى الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع، في وقت سابق هذا الشهر.  

    وقال بينيت، في بيان عبر حساب رئاسة الوزراء الإسرائيلية بموقع تويتر، إنه يود طي صفحة هذا الحدث. وما تعطل (بسبب عملية الفرار) يمكن إصلاحه. 

    سجن جلبوع، شمال إسرائيل 6 سبتمببر 2021
    © REUTERS / GIL ELIYAHU
    إسرائيل تعتقل آخر أسيرين من الأسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن جلبوع

    وأضاف: "انتهى الأمر. تم إلقاء القبض على جميع الإرهابيين وهم سيعودون إلى السجن، نتيجة عملية مثيرة للإعجاب وذكية وسريعة نفذتها قوات الشاباك والشرطة وجيش الدفاع".

    واعتقلت القوات الإسرائيلية، ليلة السبت، آخر أسيرين من الأسرى الفلسطينيين الذين فروا من سجن جلبوع، وهما مناضل نفيعات وإيهام كماجي، في جنين. 

    وقالت هيئة البث الإسرائيلية، صباح الأحد، إن قوات الجيش الإسرائيلي ألقت القبض على الأسيرين الفلسطينيين الأخيرين في جنين، لافتة إلى أن الجيش نفذ عملية عسكرية استهدفت الحي الشرقي لمدينة جنين. 

    جاء اعتقال الأسرى وسط تقارير لسكان منطقة جنين عن اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية بالقرب من حاجز الجلمة، ليل السبت. 

    وكان الجيش الإسرائيلي يواصل، لليوم الرابع عشر على التوالي، عمليات البحث والتقصي وراء الأسيرين، بعد تمكنه من إعادة اعتقال أربعة من الأسرى الفارين من جلبوع من خلال حفر نفق إلى خارج أسوار السجن.

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    واعتقلت السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، 4 من 6 أسرى كانوا قد هربوا من سجن جلبوع الشديد التحصين، عبر نفق حفروه من داخل الزنزانة، أخرجهم إلى خارج السجن في عملية أسطورية.

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