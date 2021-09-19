إعلام: واشنطن تعتزم شراء 500 مليون جرعة من لقاح فايزر لتوزيعها على البلدان النامية

كشف تقارير إعلامية عن محادثات بين الولايات المتحدة وشركة "فايزر" لشراء 500 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لتوزيعها على البلدان النامية.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، من المتوقع أن يتم توزيع 500 مليون جرعة لقاح على الدول المحتاجة من خلال مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد سلمت أكثر من 350 ألف جرعة من لقاح "فايزر" إلى ساحل العاج.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أعلنت وزارة الصحة في نيوزيلندا أن امرأة توفيت عقب تلقيها لقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا.

ووفقا للجنة المستقلة لمراقبة سلامة لقاحات كوفيد-19، نجمت وفاة المرأة عن التهاب عضلة القلب، والذي يُعرف بأنه أحد الآثار الجانبية النادرة للقاح "فايزر".