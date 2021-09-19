مصدر لـ"سبوتنيك": مقتل شخصين وإصابة أحد عناصر طالبان بانفجار في جلال أباد شرقي أفغانستان

وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك": "لقي مدنيان مصرعهما وأصيب مسلح من طالبان في انفجار بمدينة جلال آباد اليوم"، موضحا أنه "وقع الانفجار صباح اليوم بالقرب من محطة حافلات كابول بالمنطقة الثانية في جلال أباد".

ووقع انفجاران في ولاية ننغرهار، شرقي أفغانستان، يوم أمس السبت، أسفرا عن مقتل مدنيين اثنين، وإصابة 19 آخرين.

وذكر مصدر محلي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أنه "وقع انفجاران في ولاية ننغرهار بواسطة لغم مغناطيسي في كل من الدائرة 6 والدائرة 8 أعقبه إطلاق نار من قبل طالبان".

وأنهت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، سحب آخر قواتها من أفغانستان بعد عشرين عاما من وجودها العسكري بالبلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، وذلك بعد عمليات إجلاء جوي للقوات الأجنبية والمواطنين الأفغان المتعاونين معها، امتدت لأكثر من أسبوعين من مطار كابول، لتبدأ حركة طالبان سيطرتها على مطار العاصمة.