أردوغان ينوي لقاء رئيس وزراء اليونان في نيويورك

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد 19 سبتمبر/أيلول، أنه سيلتقي برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.

وأوضح أردوغان أن لقاءه مع رئيس وزراء اليونان، سيكون فرصة لحل خلافاتهما حول مجموعة من القضايا البحرية في البحر الأبيض المتوسط والهجرة، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وقال ميتسوتاكيس يوم الجمعة إن تركيا شريك مهم في مواجهة أي تحد جديد للهجرة لأوروبا وتحتاج إلى الدعم.

وأشار أردوغان في حديثه في مؤتمر صحفي قبل مغادرته إلى نيويورك، إلى أن تركيا التي تستضيف حوالي 4 ملايين لاجئ - معظمهم من السوريين، "تعاني من العبء الأكبر والأكثر سلبيات للهجرة".

وأضاف الرئيس التركي قائلا: "تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة. إذا لم يفعل ذلك نظراؤها".

والدولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا مثل المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.