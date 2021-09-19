مقتل شخص وإصابة 2 إثر تدمير حركة الشباب مطار بولو بورتي في الصومال

القاهرة - سبوتنيك. أعلن موقع راديو "دالسان" المحلي، اليوم الأحد، "مقتل شخص وإصابة اثنين بشكل خطير إثر قيام حركة الشباب بتدمير مطار "بولو بورتي" في منطقة "هيران" في جنوب وسط الصومال".

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قتل جندي أوغندي وأصيب عدد آخر، في انفجار لغم أرضي استهدف قافلة من قوات بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميسوم) في منطقة شبيلي السفلى، جنوب غربي الصومال.

ويشهد الصومال، منذ سنوات عديدة، صراعاً دامياً بين "حركة الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا)، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.

وتهدف "حركة الشباب" (المحظورة في روسيا) إلى السيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

ويقوم الجيش الصومالي إلى جانب قوات ولاية غلمدغ، بعمليات عسكرية ضد ميليشيات "الشباب"، منذ أكثر من شهرين.