قرار إسرائيلي بشأن الأسرى الفلسطينيين الهاربين من سجن "جلبوع"

أمرت محكمة الصلح الإسرائيلية في الناصرة، اليوم الأحد، بتمديد قرار توقيف الأسرى؛ زكريا زبيدي ويعقوب قادري ومحمد ومحمود العارضة، لمدة 10 أيام أخرى من أجل استكمال التحقيق حول هروبهم من سجن "جلبوع".

رام الله- سبوتنيك. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، إن قرار التمديد جاء "بذريعة استكمال التحقيق مع الأسرى الأربعة".

عُقدت جلسة المحكمة عبر تطبيق "زوم" للاتصال عبر الفيديو، صباح اليوم، مع غياب الأسرى، وذلك كإجراء احترازي وفقا لقواعد مكافحة الوباء.

قالت هيئة الأسرى، إنه من المقرر عقد جلسة للأسيرين مناضل أنفيعات وأيهم كممجي، اللَذين أعيد اعتقالهما قبل فجر اليوم، في نفس المحكمة ومن خلال الآلية ذاتها.

أعاد الجيش الإسرائيلي اعتقال الأسير زكريا الزبيدي إلى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر الجاري.

فيما أعيد اعتقال الأسيرين يعقوب قادري ومحمود العارضة بتاريخ 10 سبتمبر الجاري في الناصرة. وقبل فجر اليوم، اعتقل الجيش الأسيرين كممجي ونفيعات شرق مدينة جنين، وذلك بعد أيام من فرار الستة عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع" شديد الحراسة.

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