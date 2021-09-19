أول رحلة بطاقم مدني لشركة "سبيس إكس" تهبط قبالة سواحل فلوريدا

هبطت بعثة "إنسبيريشن 4" الفضائية في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا، لتكون أولى رحلات الفضاء التي ترسلها شركة سبيس إكس بطاقم مدني مؤلف من أربعة أفراد.

ووفقا لقناة "إزفيستيا" الروسية، استغرقت الرحلة إلى مدار الأرض على متن مركبة "دراغون" ثلاثة أيام وضم الطاقم الملياردير جاريد إيزاكمان وطبيب الأطفال هايلي أرسينو ومهندس شركة لوكهيد مارتن كريستوفر سيمبروسكي ورائد الفضاء المرشح السابق لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا سيان بروكتور.

وتهدف الرحلة إلى جمع مبلغ 36 مليون دولار للتبرع به إلى مستشفى سانت جود ثاديوس لأبحاث الأطفال في مدينة ممفيس في ولاية تنسي الأمريكية، والذي يعتبر أكبر مركز علمي وسريري في العالم لعلاج السرطان.

وبحسب ما أعلنته الشركة في وقت سابق، وصلت الكبسولة إلى ارتفاع مداري يزيد بقليل على 585 كيلومترا، في غضون ثلاث ساعات، أي أعلى من ارتفاع محطة الفضاء الدولية والتلسكوب الفضائي هابل وأبعد من أي نقطة بلغها الإنسان منذ نهاية برنامج أبولو لاستكشاف القمر التابع لإدارة الطيران ووكالة الفضاء الأمريكية في 1972.