أول رحلة بطاقم مدني لشركة "سبيس إكس" تهبط قبالة سواحل فلوريدا

ووفقا لقناة "إزفيستيا" الروسية، استغرقت الرحلة إلى مدار الأرض على متن مركبة "دراغون" ثلاثة أيام وضم الطاقم الملياردير جاريد إيزاكمان وطبيب الأطفال هايلي أرسينو ومهندس شركة لوكهيد مارتن كريستوفر سيمبروسكي ورائد الفضاء المرشح السابق لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا سيان بروكتور.
— Inspiration4 (@inspiration4x) September 18, 2021
وتهدف الرحلة إلى جمع مبلغ 36 مليون دولار للتبرع به إلى مستشفى سانت جود ثاديوس لأبحاث الأطفال في مدينة ممفيس في ولاية تنسي الأمريكية، والذي يعتبر أكبر مركز علمي وسريري في العالم لعلاج السرطان.
وبحسب ما أعلنته الشركة في وقت سابق، وصلت الكبسولة إلى ارتفاع مداري يزيد بقليل على 585 كيلومترا، في غضون ثلاث ساعات، أي أعلى من ارتفاع محطة الفضاء الدولية والتلسكوب الفضائي هابل وأبعد من أي نقطة بلغها الإنسان منذ نهاية برنامج أبولو لاستكشاف القمر التابع لإدارة الطيران ووكالة الفضاء الأمريكية في 1972.
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