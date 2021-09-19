إيران: على أمريكا العودة إلى مفاوضات فيينا بنهج مختلف

طالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الولايات المتحدة بالعودة إلى المحادثات النووية التي تعقد في فيينا بنهج جديد.

جاء هذا في تصريحات لخطيب زادة خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الأحد، بحسب وكالة "فارس".

وردا على سؤال بشأن إعلان الولايات المتحدة استعدادها لإلغاء الحظر المتعلق بالاتفاق النووي قال: على واشنطن التخلي عن النهج الأحادي الذي ظهر في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب من خلال فرض إجراءات الحظر الأحادية والعابرة للحدود الوطنية وغير القانونية.

ورأى أنه في حال تخلت واشنطن عن النهج الأحادي سواء في مستوى التنفيذ أو التفسير فإنه من المؤكد أن مفاوضات فيينا سوف تمضي في مسار أفضل.

لكنه شدد على أن واشنطن لا تزال تواصل ممارسة ضغوطها الأحادية والظالمة على شعب إيران، معتبرا أن مسار محادثات فيينا سيكون مختلفا في حال تخلت واشنطن عن هذا النهج.

وأجريت 6 جولات من المباحثات بين إيران والقوى الدولية، ومنها فرنسا، في فيينا خلال الفترة بين شهري نيسان/أبريل وحزيران/يونيو الماضيين، وذلك في محاولة لإحياء الاتفاق النووي.

ودعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية إدارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التي تولت السلطة في أغسطس/ آب، إلى العودة إلى المحادثات.

**يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم عبر سبوتنيك.