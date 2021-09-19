متحدث الحكومة الفرنسية: اتصال هاتفي بين ماكرون وبايدن قريبا بشأن أزمة الغواصات

أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، غابرييل أتال، اليوم الأحد أنه سيتم إجراء اتصال هاتفي قريبا بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن وذلك على خلفية التوترات الدبلوماسية بين فرنسا والولايات المتحدة وأستراليا بسبب إلغاء الأخيرة عقد بيع غواصات فرنسية إليها.

وقال أتال خلال مقابلة أجراها اليوم مع قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية، "أنه سيكون هناك اتصال هاتفي في الأيام القليلة المقبلة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن".

واستدعت الخارجية الفرنسية، الجمعة، سفيريها لدى أمريكا وأستراليا على خلفية إلغاء الأخيرة صفقة الغواصات مع الجانب الفرنسي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، في بيان صدر اليوم، إن "الرئيس إيمانويل ماكرون اتخذ هذا القرار الاستثنائي بسبب خطورة الواقعة"، على حد تعبيره.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، قد أعلن الأربعاء، من البيت الأبيض عن نيته فسخ عقد أبرمته أستراليا مع فرنسا عام 2016 لشراء 12 غواصة تقليدية واستبداله بآخر يقوم على شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

وبرر موريسون قراره بـ"تغير طبيعة احتياجات أستراليا العسكرية" التي تريد الاستحواذ على غواصات ذات دفع نووي بدلا من الغواصات التقليدية.