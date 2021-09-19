الأمير هاري يكشف عن كلمات لا ينساها من جده فيليب له قبل ذهابه إلى أفغانستان

كشف الأمير البريطاني هاري عن كلمات لا يستطيع أن ينساها من جده الأمير الراحل فيليب، وجهها له قبل سفره إلى أفغانستان ضمن مسيرته العسكرية.

وقال هاري (37 عاما) خلال برنامج وثائقي جديد عن الأمير فيليب، من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "كان الذهاب إلى أفغانستان أمرا واقعيًا للغاية، وقال جدي لي: تأكد من أنك ستعود حيا من هناك"، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتابع الأمير هاري أنه بعدما عاد من أفغانستان لم يكن هناك نقاش عميق دار بينه وبين جده فيليب سوى أن قال له الأخير: "إذا لقد نجحت وعدت، كيف كان الأمر هناك".

وخدم الأمير هاري مرتين في أفغانستان عامي 2008 و2012/2013.

كما أكد "دوق ساسكس" أن جده الراحل فيليب "كان مستمعا جيدا، وكان يمتلك مهارة منح فرصة جيدة لمشاركة ما تود مشاركته من معلومات".

وكان الأمير هاري أمضى 10 سنوات في الجيش البريطانين وترقى إلى رتبة نقيب، لكنه جرد من ألقابه العسكرية بعد تركه الخدمة الملكية للعيش في الولايات المتحدة مع زوجته ميغان ماركل.

Prince Harry shares grandfather Philip's blunt advice as he went to Afghanistanhttps://t.co/g6QLbFan8Z pic.twitter.com/pS3mNgQn6W — The Mirror (@DailyMirror) September 18, 2021

وصور الأمير هاري شهادته عن جده الراحل فيليب للفيلم الوثائقي الجديد من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقيم حاليا، بعيدا عن باقي أفراد العائلة المالكة البريطانية.

وتوفي الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، في شهر نيسان/ أبريل الماضي، عن عمر 99 عاما، وحرص حفيده الأمير هاري على القدوم إلى المملكة المتحدة للمشاركة في تشييع جنازته، دون مرافقة زوجته، ميغان ماركل له، بسبب ظروف حملها آنذاك في ابنتهما الثانية، ليليبت.