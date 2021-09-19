بالصورة.. القيادة الجوية الأمريكية تحتفل بذكرى تأسيسها بهفوة "قاتلة"

نشرت القيادة الجوية الجنوبية التابعة لسلاح الجو الأمريكي منشورا على منصة "تويتر" هنأت فيه قواتها بعيد التأسيس مع هفوة تمثلت بوضع صور لمقاتلات "سو 27" الروسية في الإعلان.

وقالت القيادة الجوية الجنوبية التابعة لسلاح الجو الأمريكي في منشورها: "عيد ميلاد سعيد، للسلاح الجو الأمريكي!" وظهرت في الإعلان صور لثلاث مقاتلات "سو 27" روسية تحلق في السماء على أعمدة متعددة الألوان.

وتم تشكيل سلاح الجو الأمريكي في 18 سبتمبر/أيلول 1947، حيث احتفلت القوات الجوية الأمريكية يوم أمس بالذكرى السنوية الثالثة والسبعين لتأسيسها.

وتم تقديم سو-27 رسميًا في عام 1985، ما جعلها واحدة من آخر مقاتلات الجيل الرابع الكبيرة في الحرب الباردة، لكن استغرق إنتاجها بكميات كبيرة عدة سنوات أخرى.

هذه المقاتلة لديها قدرة رفع تصل إلى 6000 كغ. إنها تمتلك صواريخ R-27 متوسطة المدى وصواريخ R-73 قصيرة المدى، والتي، بالإضافة إلى قدرتها على المناورة، تجعل من سو-27 قوة يخشى منها في القتال الجوي. على عكس F-15 تم تصنيف سو-27 على أنها مقاتلة تفوق جوي، لكنها متعددة الاستخدامات بما يكفي لمهام الضربة. تحمل قنابل جوية وصواريخ غير موجهة.