رئيس وزراء اليونان: يستحيل تصور ثمن تجاهل المناخ

قال رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأحد، إن ثمن تجاهل أزمة المناخ "يستحيل تصوره".

ونقلت "رويترز" عن ميتسوتاكيس أنه لم يعد يرغب في التحدث عن تغير المناخ، مؤكدا أنه يريد التحدث عن أزمة المناخ الموجودة بالفعل.

ورأى أن معالجة هذه الأزمة تتطلب سياسات تكاملية تدخل بالضرورة في كل جانب من جوانب حياتنا الاقتصادية والاجتماعية.

وتوقع رئيس الوزراء اليوناني (53 عاما) أن تمثل أزمة المناخ أسوأ صورة ممكنة لها في "دمار الحضارة الإنسانية كما نعرفها".

وجعل ميتسوتاكس، الذي درس في جامعة هارفارد الأمريكية، من قضية المناخ من محاور ارتكاز سياسات حكومته.

وبعد فترة محدودة من انتخابه في يوليو/ تموز في عام 2019، أعلن ميتسوتاكس حظر محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ابتداء من عام 2028، وأنشأ في الآونة الأخيرة وزارة للحماية المدنية كُلفت بالتصدي للأزمة.

وشهدت اليونان وتركيا وقبرص حرائق غابات ودرجات حرارة بالغة الارتفاع هذا الصيف.

وكانت لجنة خاصة بالمناخ في بالأمم المتحدة حذرت من أن موجات الحر المميتة والأعاصير الكبرى وأحداث الطقس السيء الأخرى ستصبح أكثر حدة.