فشل جديد..."فايزر" تسحب جميع أدوية الإقلاع عن التدخين من الأسواق

وفقًا لخبراء من وزارة الصحة الأمريكية (FDA)، التي تراقب جودة المنتجات والأدوية، فإن الاستخدام طويل الأمد لهذا الدواء يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان، بحسب ما ذكر موقع "rg".

وقالت إدارة الغذاء والدواء: "المواد المساعدة في الإقلاع عن التدخين في الدواء تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان بسبب شوائب النيتروزامين في الفارينكلين".

أوقفت شركة فايزر في الأصل توزيع الدواء في يونيو/حزيران واستدعت بالفعل عددًا من دفعات الدواء، وقالت الشركة إن التعليق أنها كانت في انتظار مزيد من الاختبارات. بعد ذلك، في أغسطس/ آب، وسعت شركة فايزر عملية سحب شحنات إضافية من العقار المضاد للتدخين.