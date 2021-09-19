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    مستشارة ألمانية أنجيلا ميركل تقف بين زعيم ماركوس سويدير عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، ورئيس وزراء ولاية شمال الراين وستفاليا، و أرمين لاشيت المرشح لمنصب مستشار ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي، برلين 21 أغسطس 2021

    مقرب من ميركل يحذر من الإطالة بمحادثات تشكيل ائتلافات ما بعد الانتخابات

    © REUTERS / Annegret Hilse
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    دعا هيلجه براون، مدير مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحزاب السياسية الألمانية إلى الاتفاق سريعا على من يخلف المستشارة بعد الانتخابات، التي ستُجرى يوم الأحد.

    وأشار مساعد ميركل، بحسب وكالة "رويترز"، إلى أنه على الأحزاب تجنب إجراء محادثات مطولة، لتشكيل الائتلاف الحاكم مثلما جرى بعد الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات.

    وسوف يلتقي المرشحان الرئيسيان لمنصب المستشار في مناظرة تلفزيونية أخيرة في وقت ذروة المشاهدة مساء اليوم الأحد.

    مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل خلال مشاركتها في محادثات افتراضية عبر الفيديو مع رئيس الوزراء الصيني لي كيبيانغ، برلين، ألمانيا 28 أبريل 2021
    © REUTERS / MICHELE TANTUSSI
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    ويعني احتمال إطالة أمد المحادثات لشكيل ائتلاف بعد التصويت أن ميركل لن تترك المنصب في أي وقت قريب. وتظل ميركل مستشارة إلى أن تنتخب أغلبية في البوندستاج (البرلمان) خليفة لها ثم يؤدي اليمين القانونية.

    وقال براون "أرغب في تشكيل سريع للحكومة". وأضاف أنه رغم أن الحكومة الحالية ستواصل الحكم خلال محادثات تشكيل الائتلاف التي تلوح في الأقق فإن هناك قيودا معينة على نطاق عمل القيادة.

    وأضاف "لذلك أحذر من ضياع الوقت بسبب طول فترة تشكيل الحكومة بشدة. من المؤكد أن بإمكان المرء أن يطلب أن تعبر الأحزاب عن تفضيلاتها بعد الانتخابات حول ما هي ائتلافاتها المفضلة وبالتالي لا يضيع المرء الوقت بلا نهاية في المناقشات".

    وليس هناك قيود رسمية على سلطات ميركل إلى أن يُنتخب من يخلفها لكنها تفضل التوافق، كما أن المستشارين السابقين لم يتخذوا قرارات كبرى خلال مثل ذلك الوقت.

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