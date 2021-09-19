كورونا تقف في وجه ثلاثي برمودا

كشف مسؤولون عن تنظيم البطولة عن إلغاء بطولة العالم المقبلة للثلاثي والتي كانت مقررة في برمودا في وقت لاحق من العام الحالي وذلك بسبب زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الدولة المضيفة.

ووفقا لوكالة "رويترز" ذكر المسؤولون أنه من المقرر إقامة البطولة ما بين 15 و17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في جزيرة برمودا الواقعة في المحيط الأطلسي والتي تشهد حالياً أعلى معدل للإصابة بالفيروس سريع الانتشار.

وفي بيان مشترك، أوضح :"الاتحاد الدولي للثلاثي واللجنة المحلية المنظمة في برمودا، أن قرار الإلغاء اتخذ بعد مشاورات حول مخاطر الوضع في الدولة المضيفة في ظل تزايد عدد الإصابات بالفيروس".

وبحسب مصدر طبي، فإن الجزيرة سجلت 4218 حالة إصابة بالعدوى إلى جانب 38 حالة وفاة منذ تفشي الجائحة.