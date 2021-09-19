وضع ديون ترامب تحت المراقبة

وضع قرض بقيمة 100 مليون دولار حصل عليه برج دونالد ترامب في الجادة الخامسة بنيويورك، ضمن قائمة المراقبة، اليوم الاثنين، بسبب انخفاض متوسط ​​الإشغال في المبنى، وفقا لمصرف "ويلز فارجو".

الديون، التي تتبع الرئيس الأمريكي السابق مباشرة، مضمونة بمساحة 244 ألف قدم مربع (22.7 ألف متر مربع) من المكاتب ومساحات البيع بالتجزئة في البرج ترامب، بحسب وكالة "بلومبيرغ".

انخفض معدل الإشغال إلى 78.9% من 85.9% في نهاية عام 2020، وفقا للبنك المسؤول عن القرض، وبلغت إيرادات العقار 33.7 مليون دولار في عام 2020، في حين سجلت 7.5 مليون دولار في الربع الأول من عام 2021.

منظمة ترامب ليست وحدها في مواجهة التحديات العقارية، حيث أثر الوباء على منطقة مانهاتن، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الشغور وضغط على طلب الإيجارات.

قال "ويلز فارجو" في المذكرة، إن شركة "مارك فيشر" التي استحوذت صالة عرضها على الطابق الحادي والعشرين من برج ترامب "رحلت قبل انتهاء عقد الإيجار"، مضيفا أن منظمة ترامب تحاول العثور على بديل.

في آذار/ مارس، رفعت شركة ترامب دعوى قضائية ضد شركة صناعة الأحذية، التي اعتادت الدخول في شراكة مع خط أزياء إيفانكا ترامب الذي توقف عن العمل الآن، مقابل أكثر من مليون دولار من الإيجار المتأخر غير المدفوع، ووفقا لسجلات المحكمة، فقد أسقطت الدعوى لاحقا.

كانت المساحة التي تستأجرها "فيشر" تمثل 10.8% من إجمالي المساحة القابلة للتأجير في برج ترامب، وأكبر مستأجريه الحاليين هم منظمة ترامب نفسها، وشركة "جوتشي أمريكا" و"آي سي سي إندستريز".

القرض، الذي يستحق العام المقبل، هو مجرد جزء من أكثر من 590 مليون دولار من الديون التي حصلت عليها منظمة ترامب والتي تستحق في غضون السنوات الأربع المقبلة. أكثر من نصف هذه المبلغ مضمون شخصيا من قبل دونالد ترامب.