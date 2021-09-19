مقتل شخص وإصابة 3 آخرين جراء انفجار بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان

كابول - سبوتنيك. قتل شخص وأصيب 3 آخرين، اليوم الأحد، جراء تفجير انتحاري، داخل مركز مديرية شيرزاد، بولاية ننغرهار، شرقي البلاد.

وأوضحت مصادر محلية لـ"سبوتنيك"، أن "انتحاري فجر نفسه داخل مركز مديرية شيرزاد بولاية ننغرهار، ونتيجة الانفجار، قتل شخص وأصيب 3 آخرين"، مرجحا أن "يكون القتيل والضحايا من حركة طالبان (المحظورة في روسيا)".

وكانت وكالة أسوشيتد برس، قد أشارت إلى أن الحكومة الجديدة طالبت النساء التزام المنازل، وسمحت فقط لبعضهن اللواتي لا يمكن إبدالهن بموظفين رجال بالعمل.

جاء ذلك وفق ما نقلته الوكالة، اليوم الأحد، عن رئيس بلدية كابول المؤقت، والذي ألقى بالضوء على القيود الجديدة المفروضة على النساء.

ويناقض القرار الجديد وعود أولية من قبل حركة طالبان بأنها ستكون متسامحة أكثر فيما يتعلق بحقوق النساء لاسيما في العمل، ويذكر بحقبة حكم الحركة في التسعينيات من القرن الفائت حيث كانت تمنع الفتيات من التعليم وتحرمهن الحق في العمل والمشاركة في الحياة العامة.