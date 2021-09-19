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    مقاتلات إيرانية

    خامنئي يصدر قرارا بشأن قائد القوات الجوية ويتحدث عن تهديدات تستهدف إيران

    © AFP 2021 / Atta Kenare
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    أصدر المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، اليوم الأحد، قرارا بتعيين العميد أمير حميد واحدي قائدا للقوات الجوية في الجيش الإيراني بدلا من العميد عزيزي نصير زاده.

    المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي
    © AP Photo
    خامنئي: إيران لديها قوة جوية قوية رغم الضغوط الأمريكية
    وقال خامنئي في مرسوم نشرته "وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا"، وهو يخاطب فيه العميد أمير حميد واحدي: "في ضوء التزامكم واختصاصكم واقتراحكم من قبل قائد الجيش الإيراني، قمت بتعيينك قائدا للقوات الجوية للجيش".

    وحث خامنئي، القائد الجديد على "العمل لتحسين القدرة والجاهزية القتالية لمواجهة أي تهديد جوي على أي مستوى يستهدف إيران"، مثنيا على "الجهود القيمة للقائد السابق للقوة الجوية العميد عزيز نصير زادة، طوال فترة توليه المسؤولية في هذا المنصب".

    وكان المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، قال إنه رغم الضغوط الأمريكية، فإن إيران تمتلك قوة جوية قوية، مؤكدا أن "إيران تمتلك سلاحا قويا جدا على الرغم من القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على البلاد منذ الثورة الإسلامية عام 1979".

    وتابع خامنئي، "منذ الثورة كان هدفهم منعنا من امتلاك سلاح جوي قوي ... لكن انظر إلينا الآن. بل إننا نصنع الطائرات. لقد حولنا ضغطهم إلى فرص". كما أكد المرشد الأعلى أن "مكائد العدو ضد الأمة مآلها الفشل"، لافتا إلى أن "العقوبات الأمريكية على إيران عمل إجرامي". 

    يمكنكم متابعة المزيد من أخبار إيران عبر سبوتنيك.

    انظر أيضا:

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