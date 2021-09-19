تشاووش أوغلو يؤكد ضرورة تسجيل المساواة في السيادة للقبارصة الأتراك

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، ضرورة تسجيل المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي مع القبارصة الروم في الجزيرة في أقرب وقت.

وقال تشاووش أوغلو، عقب لقاء نظيره القبرصي التركي تحسين أرطغرل أوغلو في مدينة نيويورك الأمريكية، إنه تبادل وجهات النظر مع نظيره القبرصي التركي، مشددا على ضرورة تسجيل المساواة في السيادة والوضع الدولي المتساوي للشعب القبرصي التركي في أقرب وقت ممكن.

Ahead of #UNGA76 meetings, consulted as usual w/my brother FM Tahsin Ertuğruloğlu of #TRNC.



Sovereign equality and equal international status are inherent rights of the Turkish Cypriot people.



We will continue to stand shoulder to shoulder. @mfatrnc pic.twitter.com/mYQJeyRY7J — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 19, 2021

وتعاني قبرص منذ 1974 انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب، وفي 2004 رفض القبارصة الروم خطة قدمتها الأمم المتحدة لتوحيد شطرَي الجزيرة.

ومنذ انهيار محادثات إعادة توحيد قبرص التي جرت برعاية الأمم المتحدة في سويسرا خلال يوليو/ تموز 2017، لم تجرِ أي مفاوضات رسمية بوساطة أممية لتسوية النزاع في الجزيرة.

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