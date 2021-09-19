حريق كبير في معسكر للمهاجرين بجزيرة ساموس اليونانية

أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، مساء اليوم الأحد، السيطرة على حريق كبير اندلع في مخيم فاثي للمهاجرين في جزيرة ساموس اليونانية.

وقالت الوزارة في بيان إنه "لا يوجد خطر على من لا يزالون في المنطقة لأن الحريق اندلع في أكواخ مهجورة في الجانب الغربي من المخيم".

وقالت فرقة الإطفاء إن 13 من رجال الإطفاء بستة محركات كانوا يكافحون الحريق، مضيفة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

Fires in the old refugee camp of #Samos started at around/before 11pm. pic.twitter.com/WcMkk57J6w — Stop Fences | stop φράχτες (@StopFences) September 19, 2021

وفي وقت سابق، مع استمرار اشتعال النيران، قال رئيس بلدية ساموس، جرجوس ستانتزوس، لوكالة فرانس برس إنه تم إخلاء الموقع بالكامل.

ويأوي المخيم، المقرر إغلاقه نهاية الشهر، 300 شخص في انتظار نقلهم يوم الاثنين إلى مخيم جديد "مغلق" افتتحه وزير الهجرة نوتيس ميتاراشي في نهاية هذا الأسبوع.

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