وزيرة الخارجية البريطانية تلتقي نظيرها الإيراني لبحث العلاقات الثنائية

قالت بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، يوم الأحد، إن وزيرة الخارجية البريطانية المعينة حديثًا، ليز تروس، ستلتقي بوزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان يوم الاثنين وستدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين البريطانيين المحتجزين في إيران.

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة البريطانية يوم الأحد إن "وزيرة الخارجية ليز تروس ستلتقي بعدد من نظرائها الدوليين لأول مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك غدا، بمن فيهم وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان".

وقالت تروس في بيان لها إنها ستطلب من إيران "ضمان الإفراج الفوري والدائم عن جميع الرعايا البريطانيين المحتجزين تعسفيا في إيران، والبدء في العمل معنا لإصلاح العلاقات المتصدعة".

وانطلقت اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، بينما تبدأ اجتماعات رفيعة المستوى يشارك فيها 110 من رؤساء الدول خلال الفترة من 21 حتى 27 سبتمبر الجاري.

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