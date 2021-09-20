وزير خارجية إسرائيل يهاتف نظيرته السويدية في أول مكالمة على هذا المستوى منذ 7 سنوات

تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الإثنين، هاتفيا، مع نظيرته السويدية آن ليندا التي سبق وأثارت غضب بلاده، بعد وصفها حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)، بأنها "شرعية".

وبحسب صحيفة معاريف العبرية، هذه هي المحادثة الهاتفية الأولى بين وزير خارجية إسرائيل ونظيره السويدي منذ سبع سنوات.

واتفق الجانبان على استئناف الحوار على مستوى وزراء الخارجية، وبحثا مشاركة إسرائيل في منتدى مالمو في ذكرى الهولوكوست.

وقال لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: "أقدر تصريحها (وزيرة خارجية السويد) بشأن التزام السويد القوي والراسخ بأمن إسرائيل واعترافها في سياق حديثنا بإسرائيل كوطن للشعب اليهودي".

وأضاف: "ناقشنا مشاركة إسرائيل في منتدى مالمو لإحياء ذكرى المحرقة. إنني أتطلع إلى زيادة التعاون مع السويد في القضايا الثنائية والمتعددة الأطراف".

I appreciate her statement regarding Sweden’s strong and solid commitment to the security of Israel and her recognition in the course of our conversation of Israel as the homeland of the Jewish people. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) September 20, 2021

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، قالت ليندا في مقابلة مع التلفزيون المحلي إنها لا تدعم مقاطعة إسرائيل تجاريا، إلا أنها تؤكد أن "المقاطعة هي وسيلة سياسية شرعية كجزء من نضال سياسي غير عنيف من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير وإنهاء الاحتلال"، وهو ما أثار غضب إسرائيل الرسمية آنذاك.

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