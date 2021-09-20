اليونان تتهم قوارب الصيد التركية باختراق مياهها الإقليمية

اتهمت اليونان قوارب الصيد التركية بدخول مياهها الإقليمية، معلنة اعتزامها الاحتجاج لدى أنقرة على هذا الأمر في خلاف جديد حول الحقوق البحرية بين البلدين.

القاهرة - سبوتنيك. وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، عبر تويتر، اليوم الاثنين، "وجهت السفارة اليونانية في أنقرة للاحتجاج على الصيد غير القانوني الذي تقوم به قوارب الصيد التركية في مياهنا الإقليمية".

وأضاف أن "مرافقة قوارب خفر السواحل التركية لسفن الصيد وتحرشها بسفن الصيد اليونانية أمر يستحق اللوم".

وتابع أن "تركيا، للأسف، تواصل سلوكها المستهتر، واليونان لا تترك أي تحد دون رد فعل".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال يوم أمس الأحد إنه سيلتقي برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.

وأوضح أردوغان أن لقاءه مع رئيس وزراء اليونان، سيكون فرصة لحل خلافاتهما حول مجموعة من القضايا البحرية في البحر الأبيض المتوسط والهجرة.

والدولتان عضوان في حلف شمال الأطلسي لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا مثل المطالبات المتنافسة بالسيادة على امتداد الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط والمجال الجوي وموارد الطاقة وقبرص المقسمة عرقيا وبعض الجزر في بحر إيجه.

يمكنك متابعة المزيد من أخبار تركيا اليوم على سبوتنيك