الكرملين: يجري الإعداد لزيارة أردوغان إلى روسيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب أردوغان يعتزمان عقد اجتماع خلال زيارة عمل يقوم بها أردوغان إلى روسيا.

وقال بيسكوف: "في الحقيقة يجري الإعداد لزيارة عمل للرئيس التركي أردوغان إلى روسيا، وبحث الأجندة بالكامل، بدءًا من العلاقات الثنائية".

وأضاف: "ولكن، بالطبع، ستتم أيضا مناقشة سوريا والصراعات الإقليمية الأخرى".

وقال مسؤولان تركيان يوم الجمعة، وفقا لـ"رويترز": إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور روسيا في وقت لاحق هذا الشهر لإجراء محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين.