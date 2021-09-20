ما هي الإجراءات التي يتم اتخاذها في الغرب ضد معارضي اللقاح

في فرنسا، تم إيقاف آلاف الأطباء عن العمل. تم إيقاف حوالي ثلاثة آلاف موظف في المؤسسات الطبية الفرنسية عن العمل مع فقدان رواتبهم بسبب عدم تلقيهم لقاح فيروس كورونا.

في إنجلترا، سيتم تطعيم الأطفال ضد فيروس كورونا دون موافقة الوالدين.

في إنجلترا، قرروا تطعيم الأطفال من سن 12 عامًا ضد فيروس كورونا، ولن تكون موافقة الوالدين مطلوبة إذا لم يكن الطفل نفسه ضد التطعيم.

قام موقع Facebook بحظر حسابات أشخاص ضد لقاح فيروس كورونا في ألمانيا.

حذفت شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نحو 150 حسابًا وصفحة مرتبطة بأشخاص ضد التطعيم.

أدخلت إيطاليا "بطاقة الدخول الخضراء" للمواطنين العاملين.

وفقًا للمرسوم الجديد لمجلس الوزراء الإيطالي، اعتبارًا من 15 أكتوبر/تشرين الأول وحتى نهاية العام، لن يُسمح لموظفي الشركات الخاصة والهيئات الحكومية بالدخول إلى مكان العمل دون جواز سفر صحي إلكتروني (Green Pass) يحتوي على بيانات مشفرة عن التطعيمات، أو على معلومات مرض سابق أو على اختبار PCR. حتى وقت قريب، كان "الجواز الأخضر" مطلوبًا فقط لزيارة المسارح ودور السينما والمطاعم والنوادي الرياضية وحمامات السباحة والملاعب والأحداث الثقافية والتجارية وغيرها، وكذلك للرحلات الطويلة داخل البلاد.