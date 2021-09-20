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    لقاح فايزر الأمريكي

    وكالة: يمكن تطعيم الأطفال بدءا من سن 5 سنوات بلقاح فايزر المضاد لكورونا

    © AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
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    أعلنت شركة "فايزر" الأمريكية، اليوم الاثنين 20 سبتمبر/أيلول، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، يمكن استخدامه على الأطفال بدءا من سن 5 سنوات.

    وأوضحت الشركة الأمريكية في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن لقاح فايزر آمن في الاستخدام للأطفال بدءا من سن 5 سنوات حتى 11 عاما.

    ولفتت إلى أنها ستسعى حاليا للحصول على موافقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لاستخدام لقاح فايزر على تلك الفئة العمرية.

    لقاح فايزر
    © REUTERS / YVES HERMAN
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    ووصفت الخطوة بأنها ستكون رئيسية، نحو البدء في منح التطعيمات للشباب.

    وكانت فايزر قد صرحت منذ قبل باستخدام لقاحاه للأطفال بدءا من 12 عاما، ولكن مع عودة الأطفال الآن إلى المدرسة وتسبب متغير الدلتا شديد العدوى في قفزة كبيرة في إصابات الأطفال، ينتظر العديد من الآباء بفارغ الصبر تلقي التطعيمات لأطفالهم الصغار.

    بالنسبة للأطفال في سن المدرسة الابتدائية، اختبرت شركة "فايزر" جرعة أقل بكثير، بنحو ثلث الكمية الموجودة في كل لقطة يتم تقديمها الآن.

    ونقلت وكالة "أسوشيتدر برس" عن بيل غروبر، نائب رئيس شركة فايزر، قوله إنه بعد الجرعة الثانية، طور الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا مستويات الأجسام المضادة لمكافحة فيروس كورونا بنفس قوة المراهقين والشباب.

    كما أثبتت جرعة الأطفال أنها آمنة، مع وجود آثار جانبية مؤقتة مماثلة أو أقل، مثل التهاب الذراعين أو الحمى أو الألم، كتلك التي يعاني منها المراهقون، على حد قوله.

    وأضاف غروبر، الذي يعمل طبيب أطفال أيضا: "أعتقد أننا حقًا وصلنا إلى النقطة الإيجابية لتطعيم الأطفال".

    وأشار إلى أن فايزر ستتقدم بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء بحلول نهاية الشهر للاستخدام الطارئ في هذه الفئة العمرية، تليها بعد ذلك بوقت قصير بطلبات إلى المنظمين الأوروبيين والبريطانيين.

    في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس إدارة الغذاء والدواء، بيتر ماركس، لوكالة أسوشييتد برس إنه بمجرد أن تقوم شركة "فايزر" بتحويل نتائج دراستها، ستقوم وكالته بتقييم البيانات "آملين في غضون أسابيع"، لتحديد ما إذا كانت اللقطات آمنة وفعالة بما يكفي للأطفال الأصغر سنًا.

    وقامت العديد من الدول الغربية بمنع تلقيح من تقل أعمارهم عن 12 عامًا، في انتظار أدلة على الجرعة الصحيحة وأنها تعمل بأمان للأطفال.

    لكن كوبا بدأت الأسبوع الماضي في تحصين الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن عامين بلقاحات محلية، وخصص المنظمون الصينيون اثنتين من لقاحتهما بدءا من سن الثالثة.

    وأصيب حتى الآن أكثر من 5 ملايين طفل في الولايات المتحدة بـ"كوفيد 19"، منذ بدء الجائحة، وتوفي ما لا يقل عن 460 طفلا، وفقا للأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، كما ارتفعت الحالات عند الأطفال بشكل كبير حيث اجتاح متغير الدلتا البلاد.

    وقال غروبر: "نشعر بإلحاح كبير لإتاحة اللقاح للأطفال دون سن الـ12 عاما، ونعلم أن هذا طلبا من الآباء، ليكونوا قادرين على إعادة أطفالهم إلى الحياة الطبيعية."

    وقالت شركة فايزر إنها درست الجرعة المنخفضة في 2268 طفلا وطفلة في سن المدرسة الابتدائية.

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    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
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