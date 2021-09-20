أوزبكستان: دول منظمة شنغهاي للتعاون تؤيد فكرة عقد اجتماع رفيع المستوى بشأن أفغانستان

صرح المبعوث الخاص لرئيس أوزبكستان إلى أفغانستان، عصمت الله إرغاشيف، للصحفيين أن دول منظمة شنغهاي للتعاون تؤيد مبادرة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف لعقد اجتماع رفيع المستوى بين منظمة شنغهاي للتعاون وأفغانستان في طشقند.

في وقت سابق، اقترح ميرزيوييف تنظيم اجتماع بتنسيق منظمة شنغهاي للتعاون في أفغانستان في طشقند في عام 2022.

وقال على هامش مؤتمر نادي فالداي: "في المستقبل القريب، نحن مستعدون لعقد اجتماع رفيع المستوى في طشقند. بالفعل في إطار قمة (منظمة شنغهاي للتعاون) نفسها، سمعنا ردود فعل إيجابية فقط. ولم يكن هناك، على سبيل المثال، رد سلبي واحد. قال الجميع إنه اقتراح جيد للغاية.

وبسطت حركة طالبان سيطرتها على معظم أراضي أفغانستان مع بدء انسحاب القوات الأجنبية من البلاد؛ وسيطر مسلحوها على جميع المعابر الحدودية، واستولت، يوم 15 آب/أغسطس الماضي، على العاصمة كابول، ودخل مقاتلوها القصر الجمهوري بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد إلى الإمارات.