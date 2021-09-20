زجاجتا خمر في طائرة الرئاسة الأمريكية الجديدة تحدثان ضجة في شركة "بوينغ"

كشفت تقارير أمريكية أن شركة "بوينغ" فتحت تحقيقا بشأن اكتشاف زجاجات خمور فارغة داخل طائرة من المقرر أن تصبح الطائرة الرئاسية الأمريكية الجديدة.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يوم السبت، إنه تم العثور على زجاجتين صغيرتين من "التكيلا" خلال الشهر الجاري على متن طائرة "بوينغ 747-8" قيد الإنشاء في سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية، مما دفع الشركة إلى فتح تحقيق.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في عام 2016 إنها كلفت بتصنيع طائرتين جديدتين من طراز "بوينغ 747-8" لتحل محل الطائرتين 747-200 اللتين يستخدمهما الرئيس الأمريكي جو بايدن حاليا.

وفيما لم تحدد صحيفة "وول ستريت جورنال" مكان العثور على زجاجتي "التكيلا" داخل الطائرة الرئاسية المستقبلية، فقد لفتت إلى أن المشروبات الكحولية محظورة داخل منشأة "بوينغ".

يشار إلى أن شركة "بوينغ" ظلت تزود رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية بوسائل النقل الجوي الرسمية منذ عقود.

ولم يعلق متحدث باسم "بوينغ" بالتفصيل للصحيفة، واكتفى بالإشارة إلى أن الاكتشاف "مسألة تتعلق بالأفراد".

وعند اكتمال إنشائها، ستكون طائرة "بوينغ 747-8" هي أطول طائرة ركاب تجارية في العالم، بحسب شركة "بوينغ".

وتبلغ التكلفة الإجمالية للطائرة الجديدة للولايات المتحدة 5.3 مليار دولار، بحسب موقع "DefenceOne".

وفي شهر مايو/ أيار الماضي، أعلن اللفتنانت جنرال ديوك ريتشاردسون، النائب العسكري لمؤسسة الاستحواذ والتكنولوجيا واللوجستيات التابعة للقوات الجوية الأمريكية، أن شركة "بوينغ" أجلت تسليم الطائرة الجديدة حتى عام 2025.

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