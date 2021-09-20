كوسوفو تمنع دخول السيارات الصربية إلى أراضيها

منعت جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد، اليوم الاثنين، دخول المركبات التي تحمل لوحات ترخيص صربية إلى أراضيها (أو ما تعتبره صربيا منطقة انفصالية تابعة لها بالأساس).

بلغراد- سبوتنيك. وقالت وزارة الداخلية في كوسوفو في بيان إنها تجري عملية على حدود المنطقة المعنلة بقوة الأمر الواقع مع صربيا لتطبيق القانون الجديد.

وجاء في البيان أن القانون ينص على أن "جميع المركبات التي تحمل لوحات ترخيص صربية وتدخل أراضي جمهورية كوسوفو في جميع نقاط العبور الحدودية يجب أن تكون مجهزة بلوحات ترخيص مؤقتة".

وتابع البيان أن لوحات الترخيص الوحيدة القانونية والصالحة الصادرة عن مسؤولي وزارة الداخلية هي تلك التي تحمل فئة "RKS".

وحثت مفوضية الاتحاد الأوروبي كلا الطرفين على استخدام المنصة التي ييسرها الاتحاد الأوروبي للتعامل مع قضية لوحات الأرقام أيضا لمحاولة حل جميع المشكلات الثنائية.

وقال المتحدث الرئيسي للشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية بيتر ستانو يوم الاثنين: "ندعو الطرفين إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الإجراءات الأحادية وتخفيف التوترات على الفور دون أي تأخير".

تجمع الصرب الذين يعيشون في شمال كوسوفو عند ثلاثة معابر حدودية، بما في ذلك الطريق السريع الذي يربط مدينة بريشتينا الرئيسية في كوسوفو بالعاصمة الصربية، للمطالبة بإنهاء القيود، مما دفع شرطة كوسوفو إلى نشر مركبات مصفحة على الحدود.

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