الشرطة: مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار في كازاخستان

فتح أحد سكان مدينة ألما آتا الكازاخستانية النار على المحضرين، اليوم الاثنين، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم ضابطا شرطة.

وبحسب الخدمة الصحفية لقسم شرطة العاصمة، فقد تم اعتقال المشتبه به.

يقول بيان الشرطة: أثناء تنفيذ أمر المحكمة بشأن الإخلاء في أحد المنازل الخاصة، قام أحد سكان هذا المنزل بفتح النار على المحضرين ومفتشي الشرطة المحليين وموظفي إدارة حالات طارئة.

وبحسب البيان، "أصيب خمسة أشخاص، من بينهم ضابطا شرطة، بجروح خطيرة من أعيرة نارية".