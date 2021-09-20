مقتل 4 جنود ماليين إثر انفجار لغم أرضي وسط البلاد

كشف مصدر عسكري مالي، اليوم الإثنين، مقتل 4 جنود ماليين في انفجار لغم أرضي على الطريق بين بلدتي بندكارا وسيفاري، بمنطقة موبتي وسط البلاد.

الرباط، سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن 7 جنود أصيبوا في الهجوم وتم نقلهم إلى مستشفى سومينو دولو في سيفاري.

وتتكرر العمليات التي تستهدف الجيش المالي، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري، مقتل 5 عسكريين في كمين نصبته جماعة إرهابية مسلحة (لم تحدد هويتها)، بالقرب من منطقة "مانيدجي/ كولونغو"، في "ماسينا"، وسط البلاد.

وأكد الجيش، أن قواته قامت بالرد بإطلاق النار تجاه المسلحين، ما أسفر عن مقتل 3 منهم.

وكان الجيش المالي أعلن، في 2 آب/أغسطس الماضي، إصابة ستة من جنوده واحتراق مركبة عسكرية إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش في منطقة بابوي، بولاية موبتي وسط البلاد.

وتعاني مناطق وسط وشمال مالي من الهجمات الإرهابية التي تنفذها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).