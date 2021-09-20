اتفاق بين إيران والوكالة الذرية على بناء علاقات قائمة على الاحترام وحسن النوايا

أكدت السلطات الإيرانية أن طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على بناء علاقات مبنية على الاحترام وحسن النوايا.

وقال المندوب الإيراني لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي في تصريح للصحفيين، اليوم الاثتين إن "محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية التقى الاثنين في فيينا مع رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفا أن " الجانبين تباحثا بشأن التعاون المتبادل في مختلف المجالات، وناقشا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقال غريب آبادي: إن "الجانبين أكدا بأن إيران تعتبر شريكا هاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية، واتفقا بشأن بناء علاقات مبنية على الاحترام وحسن النوايا".

هذا وأكد مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في كلمة خلال مشاركته في الاجتماع الـ 65 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال: "نحن عازمون على متابعة أنشطتنا وبرنامجنا النووي السلمي تماما ومثلما صرح رئيس الجمهورية خلال اجتماع القمة للدول الاعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في 17 سبتمبر 2021 فإنه "لا يمكن لأي قضية وقف الأنشطة النووية السلمية الإيرانية في إطار الضوابط الدولية".

وقالت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق إن زيارة غروسي إلى إيران ستكون جزءا من المشاورات الفنية المعتادة بين إيران والوكالة.

وأعربت الخارجية في بيان لها عن أملها في ألا يتم تدمير مسار التعاون الطبيعي بين إيران والوكالة تحت تأثير أي ضغوط.

وتتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بعرقلة مراقبيها عن متابعة تطورات برنامجها النووي، لافتة إلى أن هناك مواقع نووية إيرانية لتخصيب اليورانيوم لا تعلم الوكالة عنها شيئا.

وتأتي زيارة غروسي في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة والقوى الغربية على إيران، لإعادتها إلى مفاوضات فيينا لاستعادة الاتفاق النووي المنهار منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، منه عام 2018.