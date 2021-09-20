وزير خارجية إيران يصل الولايات المتحدة الأمريكية

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان أنه سيشارك في اجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي انطلقت اجتماعاتها يوم 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، في نيويورك

وكتب عبد اللهيان، على "تويتر"، اليوم الاثنين، أنه وصل إلى مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أحداث واجتماعات الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأممة المتحدة".

وأوضح وزير خارجية إيران أنه سيعقد اجتماعات ثنائية مع العديد من المسؤولين الأممين، إضافة إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية العديد من الدول.

وأكد أمير عبد اللهيان أن إيران ستواصل ما وصفه بـ "السياسة الخارجية التي تتميز بالنشاط والاتزان والذكاء".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قادة العالم إلى ترجمة الكلمات إلى أفعال لمواجهة المخاطر التي تواجه البشر.

Arrived in NY to take part in the 76th #UNGA. A busy week ahead w around 50 planned meetings & events, incl. separate bilats w UNSG, President of UNGA, EU FP High Rep., and my counterparts from different countries.

Will outline our balanced, active, and smart foreign policy. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) September 20, 2021

يذكر أن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها رقم 76، انطلقت في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، بينما تبدأ غدا الثلاثاء، الاجتماعات رفيعة المستوى، التي يشارك فيها نحو 110 من رؤساء الدول وتستمبر حتى 27 سبتمبر الجاري.

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