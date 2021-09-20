انفصاليون في الكاميرون يقتلون 15 جنديا في تفجيرين

قالت حكومة الكاميرون، اليوم الاثنين، إن متمردين انفصاليين قتلوا 15 جنديا وعددا من المدنيين في هجومين بالقنابل هذا الشهر، فيما يمثل مرحلة جديدة من صراع امتد قرابة خمسة أعوام وأودى بحياة أكثر من 3000 شخص.

ويسعى المتمردون لإقامة دولة منشقة باسم أمبازونيا في غرب الكاميرون.

وبدأوا القتال ضد الجيش في عام 2017 بعد قمع عنيف لاحتجاجات من أجل تمثيل أكبر للأقلية الناطقة بالإنجليزية في الدولة الناطقة بالفرنسية، وفقا لرويترز.

وكان القتال قد بدأ بغارات متقطعة للانفصاليين على مواقع للجيش والشرطة ثم تحول إلى قتال مستمر خرب الحياة في أجزاء كبيرة من المنطقة المنتجة للنفط والبن.

وقع الهجوم الأول هذا الشهر يوم 12 سبتمبر/أيلول في كومبو، وهي بلدة في المنطقة الواقعة في شمال غرب البلاد، عندما أصابت عبوة ناسفة بدائية الصنع قافلة عسكرية.

ويوم 16 سبتمبر/أيلول أصابت عبوة مماثلة وصاروخ مضاد للدبابات قافلة عسكرية أخرى، وأعقب ذلك هجوم بوابل من الرصاص.

وقالت وزارة الدفاع في الكاميرون في بيان، إن استخدام أسلحة أكثر تطورا يمثل "تحولا كبيرا" في القتال. مشيرة إلى أن المتمردين يحصلون على الأسلحة من "جماعات متطرفة" خارج الكاميرون.

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