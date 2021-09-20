الجيش اليمني: خسائر وقتلى في صفوف أنصار الله إثر غارات للتحالف على مأرب

أكد الجيش اليمني، يوم الاثنين، وقوع قتلى وجرحى في صفوف جماعة "أنصار الله"، إثر غارات بمحافظة مأرب شنها التحالف العربي في اليمن والذي تقوده السعودية.

وذكرت وزارة الدفاع التابعة للجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، أن غارات التحالف دمرت أيضا آليات تابعة لجماعة "أنصار الله".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، أعلنت قناة المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله"، أن التحالف العربي نفذ 23 غارة جوية على مديرية صرواح غرب مأرب.

ومنذ مطلع فبراير/شباط الماضي، تصاعدت المعارك بين الجيش اليمني وجماعة "أنصار الله" في محافظة مأرب الغنية النفط، والتي تضم مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

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