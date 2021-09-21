مطعم في نيويورك يمنع دخول الرئيس البرازيلي ليتناول وجبته في الشارع... صورة

الرئيس البرازيلي وصل الى نيويورك للمشاركة في فعاليات الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وخلال تواجده هناك قصد أحد المطاعم برفقة من كان معه، إلا أنه تفاجأ بمنعه من الدخول من قبل القائمين وذلك لعدم تلقيه لقاحًا ضد "كورونا"، ليضطر لتناول الطعام في الشارع.

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وفي الوقت الذي يحظر فيه دخول المطاعم بدون شهادة تطعيم، يسمح بالحركة ضمن مبنى هيئة الأمم المتحدة دون الحصول عليه، بحسب ما نقلت "رويترز".

في وقت سابق، حثّ عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو قادة العالم القادمين على أن يتم تطعيمهم قبل زيارة المدينة، وأدلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتصريح نفسه.

هذا وافتتحت الدورة السادسة والسبعون للجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 سبتمبر/ أيلول، سيعقد الأسبوع رفيع المستوى، الحدث الرئيسي للدورة، في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر.