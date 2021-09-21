الشرطة البريطانية توجه الاتهام لشخص ثالث في قضية تسميم سكريبال عام 2018

قالت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية إن مكتب المدعي العام وجّه اتهامات إلى الشخص الثالث المتورط في قضية إرسال يوليا وسيرغي سكريبال.

وأعلنت الشرطة توجيه التهمة رسميا إلى سيرغي فيدوتوف، بالتآمر بهدف قتل سيرغي سكريبال وبمحاولة قتله وابنته يوليا والشرطي نيك بايلي، الذي أصيب لدى تدخله في موقع عملية التسميم، وبحيازة واستخدام سلاح كيميائي.

وأعلن نائب رئيس الشرطة، دين هايدون، الذي قاد تحقيق شرطة مكافحة الإرهاب حول عمليات التسميم في سالزبري وأيمزبري: "إنه تطور هام جديد في تحقيقنا" حول تسميم العميل الروسي السابق وابنته في 4 آذار/مارس 2018.

ووفقًا للسلطات البريطانية، تم تسميم ضابط الاستخبارات العسكرية الروسي السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية يوم 4 مارس/آذار 2018، ما أثار ضجة دولية كبيرة. وتعتقد لندن أن روسيا متورطة في التسميم، وتنفي موسكو ذلك بشكل قاطع.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق، أن "قضية سكريبال" تنهار أمام أعيننا بسبب عدم وجود أي دليل على تورط روسيا.