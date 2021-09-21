بايدن: أنهينا 20 عاما من النزاع في أفغانستان وفتحنا صفحة جديدة من الدبلوماسية

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده أنهت 20 عاما من النزاع في أفغانستان وبدأت فتح صفحة جديدة من الدبلوماسية.

وقال بايدن في أول خطاب رئاسي أمريكي له من على منبر الأمم المتحدة بمناسبة الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد أنهينا 20 عامًا من الصراع في أفغانستان، ونحن نستهل حقبة جديدة من الدبلوماسية التي لا تعرف الكلل".

وأضاف بايدن: "لا تترددوا، الولايات المتحدة ستدافع عن نفسها ونحن مستعدون لاستخدام القوة، لكن كل مهمة يجب أن تكون واضحة وقابلة للتحقيق"، مشيرا إلى أنه "يجب أن يكون استخدام القوة العسكرية هو الأداة الأخيرة، وليس الأداة الأولى، ويجب ألا يكون الحل لكل مشكلة في العالم".

وأشار إلى أن "القوة العسكرية لم تحم العالم ضد جائحة "كوفيد-19"، ونحتاج للتحرك بأسرع وقت ممكن لإنقاذ الأرواح".

وتابع: "أعطيت الأولوية لأهمية إقامة التحالفات الأمنية والشراكات بالإضافة إلى تحالفنا المقدس مع الناتو"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ستدافع بالقيم والقوة عن الحلفاء ولكن لن نسعى إلى حرب باردة جديدة".

وأكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة أكثر جاهزية لصد الهجمات الإرهابية اليوم مما كانت عليه خلال هجمات 11 سبتمبر2001، "العالم اليوم ليس العالم في عام 2001. والولايات المتحدة ليست هي الدولة نفسها التي كنا عليها عندما تعرضنا للهجوم في 11 سبتمبر قبل 20 عامًا. اليوم نحن مجهزون بشكل أفضل لمنع الهجمات الإرهابية، نحن أكثر مرونة في قدرتنا على صدها والرد عليها".